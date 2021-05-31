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Şanlıurfa'da acı olay! Stajyer avukat Berrin Akça, cam silerken 4’üncü kattan düşerek öldü

Şanlıurfa'da acı olay! Stajyer avukat Berrin Akça, cam silerken 4’üncü kattan düşerek öldü
31.05.2021 18:06
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Şanlıurfa'da, 4’üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip düşen stajyer avukat Berrin Akça (23), hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre stajyer Avukat Berrin Akça (23), oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki evin camlarını silerken düştü.

Akça'nın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Stajyer avukat olduğu öğrenilen Akça'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burada otopsi işlemleri tamamlanan Akça'nın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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