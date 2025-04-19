Sancaktepe’de park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu

Giriş Tarihi: 19.04.2025 23:04:17

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeki 34 FPJ 285 plakalı aracın yolcu koltuğunda hareketsiz duran bir kişinin kafasının camdan dışarıya doğru sarktığını fark eden polis ekipleri, durumu sağlık ve olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda, araçta bulunan kişinin Murat Can Basumlı olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.