Sancaktepe'de 16 yaşındaki şüphelinin iş yeri kurşunladığı anlar kamerada

İŞ YERİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin 10 Aralık'ta kurşunlandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İncelemede, iş yerinin camına 6 merminin isabet ettiği ve olay yerinde 2 boş kovan bulunduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelileri takibe aldı. Olaydan iki gün sonra 16 yaşındaki Y.Y.'nin kimliği tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLARLA YAKALANDILAR

Avcılar ve Arnavutköy'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari olduğu belirlenen yabancı uyruklu M.A.Y.A. da yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Şüphelilerin cep telefonlarında saldırı anına ait görüntüler bulundu. Görüntülerde, bir şüphelinin iş yerinin önünde silahını kurup art arda ateş ettiği, kaçarken de ateşe devam ettiği görülüyor.