Haberler
Yaşam Videoları
Antalya’da EDS sistemine dorsesi çarpan tır devrildi: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 00:07
Antalya’nın Serik ilçesinde dorsesi EDS sistemine çarpan tır devrildi. Kopan demirler, kamyonun kupasına ve otomobile çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
