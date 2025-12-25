PODCAST CANLI YAYIN
Aydın'da trafik kazası: Araç yan yattı! 7 yaralı

Aydın'da trafik kazası: Araç yan yattı! 7 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan ticari araç yan yatarken kazada araçlarda bulunan 7 kişi sıkışarak yaralandı yaralandı.

Kaza, Efeler Mahallesi'ndeki Köroğlu Caddesi ile Batı Çevre Bulvarı kesişiminde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ANA 541 plakalı Hyundai marka otomobil ile 09 APF 005 plakalı Wolkswagen marka ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi savrulan ticari araç refüjdeki trafik levhalarına çarparak yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçların içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi oldu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle