Haberler
Yaşam Videoları
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Çarpışma kamerada
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Çarpışma kamerada
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 22:58
Büyükçekmece'de sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı hafif ticari araç, karşı yönde yeşil ışıkta ilerleyen otomobile çarptı. Kaza anı başka bir sürücünün araç içi kamerasıyla kaydedildi.
