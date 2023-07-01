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Samsun'da serinlemek için denize giren 2 genç boğularak hayatını kaybetti!

Samsun'da serinlemek için denize giren 2 genç boğularak hayatını kaybetti!
01.07.2023 21:02 - Son Güncelleme: 01.07.2023 21:05

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren 6 kişi akıntıya kapıldı. Kurtarılan 6 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin sağlık durumu iyi.

Yaşam Videoları

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki sahilde denize giren Mehmet Güder, Muharrem Semizoğlu, Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., bir süre sonra akıntıya kapıldı. Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., çevredekiler ve yakınları tarafından sudan çıkarılırken, Mehmet Güder ve Muharrem Semizoğlu ise bulunamadı. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Güder ve Semizoğlu'na ulaşıldı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişiden Güder ve Semizoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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