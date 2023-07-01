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Samsun'da vahşet! Ahşap sandıkta ceset bulundu!

Samsun'da vahşet! Ahşap sandıkta ceset bulundu!
01.07.2023 14:06 - Son Güncelleme: 01.07.2023 14:06

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Samsun’da, perde dükkanı olan Ümit Şahin’in (29), 30 bin lira alacaklı olduğu çalışanı Onur Can Kaya (30) tarafından öldürülüp, cesedinin ahşap sandığa konularak boş araziye bırakılmasıyla ilgili davada sanık avukatı Eriç Olgun, "Onur Can Kaya’nın ifadelerinin dışında herhangi bir somut delil yok. Ne yazık ki boğuşma esnasında yapılan ters hareketler sonucunda silah ateş alarak böyle bir sonuç ortaya çıkıyor” dedi. Ümit Şahin’in ailesinin avukatı Sercan Kaymak ise, “Sanığın çelişkilerle dolu ifadeleriyle karşı karşıyayız. Maktulün beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak derecede, özellikle uyku halinde öldürüldüğünü iddia ediyoruz” dedi.

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