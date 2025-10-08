Samsun'da pompalı tüfekli tartışma: 1 yaralı 2 gözaltı!

TARTIŞMA POMPALI TÜFEKLE KANLI BİTTİ



Olay, 8 Ekim gece saat 02.00 sıralarında Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Y. (22) ile B.A. (38) ve S.K. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından B.A. ve S.K., yanlarında bulunan pompalı tüfekle G.Y.'ye ateş etti. Ağır yaralanan G.Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGANLAR JANDARMADAN KAÇAMAD

Olay sonrası kaçan saldırganlardan S.K., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

FİRARİ B.A. ADLİYE YAKININDA YAKALAND

Pompalı tüfekle ateş ettiği belirlenen firari şüpheli B.A. ise gün içinde avukatıyla görüşmek üzere Samsun Adliyesi yakınına geldi. Durumu tespit eden jandarma ekipleri, B.A.'yı aracına bindiği sırada kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Ağır yaralı G.Y.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.