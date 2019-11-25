Haberler Video Samsun'da garip olay! Sokak ortasında kendisine ait aracı ateşe verdi |Video

Samsun'da garip olay! Sokak ortasında kendisine ait aracı ateşe verdi |Video

25.11.2019 12:49

Samsun'da yaşayan Ö.A. (38), kendisine ait aracı ateşe verdi. Gözaltına alınan Ö.A.'nın psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.


Olay, saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı Unkapanı Kavşağı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.A., bilinmeyen nedenle sokakta bağırmaya başladı. Seslerden rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Bağırmaya devam eden Ö.A., bir süre sonra kendisine ait park halindeki hafif ticari aracı ateşe verdi. Kısa sürede alev alan araç, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları