Bursa’da motosiklet kazası kamerada: Virajı alamayan sürücü yola savruldu

Motosiklet Sürücüsü Virajı Alamadı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi yakın Çevre Yolu üzerinde korku dolu bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü virajı alamayınca bir anda yalpaladı. Kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü, dengesini kaybederek sert bir şekilde yola savruldu.

İlk Müdahale Olay Yerinde Yapıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza Anı Araç Kamerasında

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, motosikletin devrildiği o anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün virajda hakimiyetini kaybederek yola savrulduğu anlar net bir şekilde görüldü.