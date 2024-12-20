Samsun’da dehşet: Kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 22:13 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 22:13

Samsun'un Atakum ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 24 yaşındaki Mert Okumuş, kız arkadaşının evine gittiği sırada çıkan tartışmada, 44 yaşındaki Arzu Açıkgöz'ü tabancayla vurarak öldürdü. Ardından Açıkgöz'ün 55 AHP 964 plakalı Audi marka aracını çalarak kaçan Okumuş, polis tarafından kısa sürede takibe alındı.

CİNAYET VE KAÇIŞ

Olay, Atakum ilçesinin Yeni Mahalle'sinde meydana geldi. Mert Okumuş, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra, Açıkgöz'ü tabancayla vurarak öldürdü ve kadının aracını alarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Arzu Açıkgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS TAKİBİ VE KOVALAMA

Samsun polisi, kaçan Mert Okumuş'u yakalamak için alarma geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından Okumuş'un aracı Canik ilçesi istikametine doğru ilerlediği tespit edildi. Polis ekipleri kısa sürede aracı bulup, takibe başladı. Kovalamaca, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, viyadük üstünde sona erdi.

İNTİHAR VE ZİNCİRLEME KAZA

Mert Okumuş, polis tarafından yakalanacağını anlayınca, seyir halindeki aracının içinde tabancayla kafasına ateş etti. Aracın kaza yaparak durması sonucu, 1'i polis otosu olmak üzere toplam 4 araç da kazaya karıştı. Okumuş'un aracının önündeki araca çarparak durmasının ardından, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert Okumuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.