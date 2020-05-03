Samsun'da akılalmaz olay! Ambulans helikopterin inişine izin vermediler, kalp krizi geçirdi

03.05.2020 14:50

Samsun Vezirköprü'de fenalaşan hastayı almak için gelen ambulans helikopterin tarlaya inmesine izin verilmedi. 3 kez tur atmasına rağmen inecek yer bulamayan ambulans helikopter hastayı alamadan geri döndü. Fenalaşan hastanın kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ambulans helikopter, tarla sahibinin buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyince kalp krizi geçiren hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

İlçede Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan C.Y. (54) kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ailesi 112'yi arayarak yardım istedi. Barajın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Talep üzerine havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için bölgede A.Ş.'nin buğday ekili tarlasına inmek istedi. Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü.

KAYIKLA ULAŞILDI

Ambulans helikopterin geri dönmek zorunda kalmasıyla sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kayığa alınan hasta, barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MAHALLELİDEN KÖPRÜ TALEBİ

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz, yaşananları anlatarak, "Kara ambulansı barajdan dolayı mahallemize gelemiyor. O nedenle hava ambulansı talep ettim. Yaklaşık 25 dakika sonra hava ambulansı geldi. Geniş bir harman vardı, oraya inebileceğini düşündüm ancak uygun görülmedi. Yan tarafta bir tarla vardı, hava ambulansı oraya inmek için anons yaptı. Ancak tarla sahipleri 'olmaz, buğdayım ekili, zarar görür' deyince helikopter inemedi. Hava ambulansı hastayı alamayınca 112'ye bildirdi. Hastamızı kayıkla karşı tarafa geçirdik. Aslında biz 30 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Barajdan dolayı biri hastalanınca sıkıntı yaşıyoruz. Feribotlar şahsa ait olduğu için gece vakti bir sıkıntı olduğu zaman kendilerine ulaşamıyoruz. Mahallemize köprü yapılmasını istiyoruz" dedi.





HASTANIN EŞİ KONUŞTU

Samsun'da ambulans helikopterin kırsal mahallede tarlaya inmesine izin verilmeyince alamadığı hastanın eşi Fadime Yeniçerioğlu, "Biz Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorduk. 2 ay oldu geleli. Kimse ile husumetimiz de yok, küslüğümüz de yok" dedi.