Samandağ'da talihsiz kaza: Zıpkın bacağına saplandı!
Hatay’ın Samandağ ilçesinde zıpkınla balık avı yapan bir vatandaş, yaşadığı talihsiz kazanın ardından bacağında zıpkınla hastaneye kaldırıldı. O anlar çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yaralı ambulansla tedavi altına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde zıpkınla balık avlayan bir vatandaş, yaşanan kaza sonucu yaralandı. Olay, Samandağ sahilinde meydana geldi.
Zıpkın Kazayla Bacağına Saplandı
Edinilen bilgilere göre, denizde avlandığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle zıpkın kazayla vatandaşın bacağına saplandı. Yaralanan şahıs, olay sonrası denizden çıkmakta zorlandı.
İtfaiye Sahilden Çıkardı
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin çalışmasıyla sahilden çıkarıldı.
Zıpkın Olay Yerinde Çıkarılmadı
Bacağına saplanan zıpkın, sağlık ekiplerinin değerlendirmesi sonucu olay yerinde çıkarılmadı. Yaralı vatandaş, ayağında zıpkınla ambulansla hastaneye sevk edildi.
Hastanede Operasyonla Çıkarıldı
Hastanede yapılan operasyonla zıpkın çıkarılırken, yaralı vatandaşın tedavi altına alındığı öğrenildi.