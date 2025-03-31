Sakarya’daki dehşet veren olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 17:38

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı'nda dün gece saatlerinde meydana gelen olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle dehşete düşürdü. İddiaya göre, bir grup genç tekel bayiinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı. Sesleri duyan ve tartışmayı ayırmak için dışarı çıkan emekli polis memuru M.D., gençlerin hedefi haline geldi.

Kısa sürede büyüyen olayda, öfkeli grup tekel bayinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D.'yi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye darbetti. Ellerine geçen malzemeleri savuran gençler, kanlar içinde kalan iki kişiye saldırmaya devam etti. Emekli polis memuru, kurtulmak için havaya ateş açsa da gruptan kurtulamadı. Polis ekipleri, olayı biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Olayın ardından gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi. Gözaltına alınanların birçoğunun yaşının 18'den küçük olduğu öğrenildi. Darbedilen emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

