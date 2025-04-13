Sakarya’da TIR’a çarpan otomobil yan yattı: İçeride mahsur kalan gençlerin görüntüsü ortaya çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Cengizhan Gündoğdu'nun kontrolünü yitirdiği 34 UG 3390 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 54 NG 130 plakalı TIR'a çarparak yol kenarındaki dereye yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sürücü Cengizhan Gündoğdu ve yanındaki arkadaşı Enes Alkaş'ı otomobilden çıkardı. Mahsur kalan iki arkadaş, otomobilin içinde yaşadıkları anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, otomobilin içinde üst üste duran iki arkadaşın diyalogları yer aldı.