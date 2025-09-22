Sakarya'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta çarpıştı: 6 yaralı! O anlar kamerada

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ZİNCİRLEME KAZASI

Kaza, saat 16.05 sıralarında Kocaali-Karasu D010 kara yolu Yalı Mahallesi Büyük Melen Cami kavşağında meydana geldi. Karasu istikametinde ilerleyen 54 ABC 876 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen 81 DK 161 plakalı Toyota marka otomobil ve tarım aracı (patpat) ile aynı şeritteydi.

Alkollü olduğu öğrenilen kadın sürücü E.K. idaresindeki 34 TB 8560 plakalı Audi marka otomobil, refüje çarparak kontrolden çıktı ve kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle patpat üzerinde bulunan Y.K., eşi H.K. ve iki çocuk yola savruldu. Ayrıca alkollü sürücü ve yanında yolcu da yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 6 yaralı, Kocaali ve Karasu İlçe Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, alkollü sürücünün kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması ve patpattakilerin yola savrulması anbean görüldü. Görüntülerde ayrıca, kazanın yanında duran bir motosikletlinin faciadan kıl payı kurtulduğu da yer aldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDEN UYARI

Kazayı yara almadan atlatan 54 ABC 876 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Murat Kepez, alkollü araç kullanımına tepki göstererek, "İnsanlar alkol alıp kesinlikle trafiğe çıkmasın. Burada suçu olmayan birçok insan yaralanıyor, ölebiliyor. Lütfen alkollü araba sürmeyin, günahsız insanların canı yanıyor" ifadelerini kullandı.