Regaib Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Üç ayları müjdeleyen gece...

Regaip Kandili bugün milyonlarca Müslüman tarafından idrak ediliyor. Vatandaşlar Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili veya Regâib Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Peki, Regaib Kandili'nin anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...

Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk Cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaip Gecesi'dir. Bu gece için özel bir namaz yoktur fakat akşam ile yatsı arasında 12 rek'at hacet namazı kılınabilir. Bunun yanında namaz borcu olanların bu mübarek gecede kaza namazları kılmaları tavsiye edilir.

REGAİB KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli