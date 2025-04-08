SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Psikolojik sorunları olan şahıs kendini astı
Haberler Yaşam Videoları

Psikolojik sorunları olan şahıs kendini astı

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 00:04 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 00:04

İstanbul Arnavutköy'de psikolojik problemleri olduğu öne sürülen şahıs, bir binanın en üst katında kendini asarak intihar etti. Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Nasıf M. (53), bir binanın en üst katındaki dairede kendisini astı. Olay yerinde yaşamını yitiren kişiyi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle asılı olduğu yerden indirilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SIRADAKİ VİDEO
Fatih’te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polise de saldırmak istedi
08.04.2025Salı
Tır ile panelvan aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
07.04.2025Pazartesi
Malatya’da iki aracın karıştığı kazada: 2 yaralı
07.04.2025Pazartesi
Büyükçekmece E-5 karayolunda kamyon devrildi: 1 yaralı! O anlar kamerada
07.04.2025Pazartesi
Polatlı - Konya yolunda trafik kazası: 6 yaralı
07.04.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Aydın Efeler’de tren kazası 1 ölü 02:27
Efeler'de tren kazası 1 ölü
07.04.2025Pazartesi
Amasya’da otomobil çay kenarına uçtu: 5 yaralı 01:27
Amasya'da otomobil çay kenarına uçtu: 5 yaralı
06.04.2025Pazar
İzmir’de feci kaza: Minibüs devrildi! 1 ölü 10 yaralı 00:51
İzmir'de feci kaza: Minibüs devrildi! 1 ölü 10 yaralı
07.04.2025Pazartesi
Lice’de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı! 00:16
Lice'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
07.04.2025Pazartesi
CANLI YAYIN