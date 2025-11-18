PODCAST CANLI YAYIN
Pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı: O anlar kamerada!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. S.T. tarafından bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen S.T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

