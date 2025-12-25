Karabük’te iki ayrı trafik kazası kamerada: 2 yaralı

Karabük'te iki trafik kazası meydana geldi. İlk kaza Safranbolu ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki terminal mevkiinde meydana geldi. M.A.Y. idaresindeki 34 DDL 417 plakalı otomobil, Terminal Sokaktan Adnan Menderes Bulvarına katılmak isteyen M.D. idaresindeki 78 AAF 201 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 DDL 417 plakalı aracın sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Namal Kavşağı mevkiinde meydana gelen ikinci kazada M.D. idaresindeki 78 ACG 634 plakalı motosiklet M.S. idaresindeki 78 ACM 480 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli savrulurken yaralının yardımına diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.