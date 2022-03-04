Polislere tabancayla ateş açıp kaçtı saklandığı evinde yakalandı

Adana’da şüpheli bir kişi devriye görevi yapan sivil polislere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda herhangi bir polis yaralanmazken ekip aracına kurşun isabet etti. Olayı gerçekleştiren şüpheli saklandığı evde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Seyhan Araştırma Ekibi devriye görevi yaptığı esnada, Ergün D. isimli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Polisler ekip aracıyla seyir halindeyken Ergün D. tabanca ile defalarca polis aracına ateş açtı. Ardından evinin içerisine kaçtı. Saldırıya uğrayan polislerin telsiz anonsu üzerine bölgeye özel harekat, tem, yunus ekipleri ile çok sayıda asayiş polisleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri şüpheli Ergün D.’in evinin etrafını çevirerek kaçmasına engel oldu. Özel Harekat polisleri ve TEM ekipleri şüphelinin evine operasyon düzenleyerek içeri girdi. Polislere direnmeye devam eden Ergün D. ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Ergün D. emniyete götürüldü.