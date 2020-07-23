Müge Anlı'ya çıkan mağdurları sevindiren haber! Milyonlarca liralık vurgun yapan yılların kuyumcusu kayıplara karışmıştı...

23.07.2020 13:15

Müge Anlı canlı yayınına katılan kuyumcu mağdurlarına son dakika gelişmesi tecrübeli sunucu Müge Anlı'dan geldi. İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü’nde 30 yıllık esnaf olan ve geçtiğimiz günlerde müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışan Efe Kuyumculuk sahipleri ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'ya canlı yayında kuyumcu mağdurlarını sevindiren gelişmeyi açıkladı.

İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 30 yıllık esnaf olan ve geçtiğimiz günlerde müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışan Efe Kuyumculuk sahipleri ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul Esenyurt'ta 30 yıldır kuyumculuk yapan Efe Kuyumculuk isimli işletme, onlarca vatandaşın emanet olarak kasaya bıraktığı altınlar ile beraber sırra kadem bastı. Haftalardır kapalı olan kuyumcunun önünde oturup tepki gösteren mağdur vatandaşlar, bir çözüm ararken mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Çaresiz kalan mağdurlar geçen hafta seslerini duyurmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldiler. Geçtiğimiz haftalarda Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcuda vuku bulan olayda, binlerce liralık dolandırılan vatandaşlar; para karşılığında aldıkları altınları güvendikleri kuyumcularına bırakmış ve orada saklanmasını istemişlerdi. Birkaç gün boyunca dükkanın açılmaması mahallelinin dikkatini çekti. 3 kardeşin sahibi olduğu Efe Kuyumculuk'a kimse ulaşamadı. Altınlarını alamayan kuyumcu müşterileri ise mağduriyetlerinin giderilebilmesi için kuyumcu önünde toplandı.

Binlerce liralık altınları bulunan vatandaşlar, kuyumcu sahibine herhangi bir şekilde ulaşamadıklarını belirtti. Müge Anlı'nın yaptığı programa katılan seyircilerden biri, kuyumcunun kendisini arayarak kefil olmasını ve kredi çekeceğini belirtti. Kuyumcunun talebini anlatan vatandaş, "Beni arayarak evimi ipotekleyip ona kefil olmamı istedi. Kendisi de dolandırılmış, bu nedenle kimsenin parasını ödeyemeyip kaçmış." dedi.

Vatandaşların yaşadığı mağduriyeti ekrana taşıyan Müge Anlı ise bugün canlı yayında müjdeli bir haber verdi. Anlı, Efe Kuyumculuk'un sahibi olan Murat, Volkan ve Salih Kodas kardeşler savcı talimatıyla şu an Esenyurt merkez karakolunda ifade veriyor. Anlı, ifadelerinin ardından savcının isteğiyle adliyeye gönderileceklerini ve savcı karşısında tekrar ifade vereceklerini söyleyerek müjdeli haberi verdi.

Efe Kuyumculuk mağdurlarını stüdyosunda ağırlayan Müge Anlı, sıcak gelişmeyi canlı yayında aktardı. Kuyumculuk sahiplerinin gözaltına alındığını duyuran Anlı; "Konuyla ilgilenen savcı, Efe Kuyumculuk'un sahipleri olan 3 kardeşin mevcutlu getirilmesi talimatını verdi. Kardeşler gözaltına alındı. Yarın da savcı karşısına çıkarılmaları bekleniyor." dedi.