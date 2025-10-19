Edremit'te dehşet: gasp ettiği araçla 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 5 kişiyi yaraladı, ölü olarak ele geçirildi

Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı o anlar kamerada

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde bulunan Fadıl Keskin Bulvarı'nda yaşandı. Cadde üzerinde seyreden otomobille yan yoldan çıkan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.