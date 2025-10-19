PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

Esenyurt’ta 4 kişiye bir aracın içerisinden silahla ateş edildi. Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 240. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bekleyen D.E. (19), T.Ö. (19), U.G. (21) ve E.Ö. (21)'ye, plakası henüz öğrenilemeyen bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan D.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

