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Otomobillere dadanan hırsız kamerada

Otomobillere dadanan hırsız kamerada
26.01.2022 15:55

OTOMATİK OYNAT

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Avcılar’da farklı tarihlerde 7 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı. Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 ayrı otomobilden hırsızlık olayının zanlısı yakalandı.Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent Mahallesi’nde 4 ve 18 Ocak tarihleri arasında 7 otomobilden meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler kısa sürede zanlının kimliğini tespit etti. Polis ekipleri aynı mahallede ikamet ettiği belirlenen zanlı E.C.’yi, evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan zanlı sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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