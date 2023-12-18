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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023, 16:26 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023, 16:38

Otomobil motosikletli kuryeye motosiklet ise yayaya çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Güney yönetimindeki 52 RC 929 plakalı otomobil, Deniz Aksoy’un (25) kullandığı 52 AAK 523 plakalı kurye motosikletli ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen Zeliha Duyar isimli kadına çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve Zeliha Duyar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Deniz Aksoy’un ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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