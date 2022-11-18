Otomobil kamyondan kaçarken takla attı! O anlar kamerada

Tekirdağ’da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobilin, kamyondan kaçarken refüje çarparak takla attığı feci kaza kameraya yansıdı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Kaza, Edirne yolu üzeri Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyrederken kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Y.E.K. idaresindeki otomobil, yola çıkan kamyondan kaçarken refüje çarparak takla attı. Kaza sonrası sürücü Y.E.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İ.B. yaralandı. İki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.