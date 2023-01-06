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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı sürücü araçtan sağ salim çıktı

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı sürücü araçtan sağ salim çıktı
06.01.2023 08:36 - Son Güncelleme: 06.01.2023 08:36

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Tekirdağ Ergene’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Kaza, Velimeşe - Çorlu bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Velimeşe - Çorlu Yolu üzerinde meydana gelen kazada 59 PP 604 plakalı, G. C. K. idaresindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile bariyerlerden çıkartılan aracın ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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