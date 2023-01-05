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Aksaray'da bir binadan 30 saniyede motosikleti çalıp kaçan hırsızlar polis tarafından yakalandı

Aksaray'da bir binadan 30 saniyede motosikleti çalıp kaçan hırsızlar polis tarafından yakalandı
05.01.2023 21:50 - Son Güncelleme: 05.01.2023 21:51

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Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Paşacık Mahallesindeki bir binadan 1 motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 2 kişinin binaya girip, 30 saniyede motosikleti çalıp kaçtığını belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler Ali Kartal ve Ali Uçar'ı yakaladı. Çalınan motosiklet de sahibine teslim edildi. Ali Kartal ve Ali Uçar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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