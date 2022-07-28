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Osmaniye'de motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Osmaniye'de motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
28.07.2022 08:42

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde park halindeki motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken şüphelinin 20 bin lira değerindeki motosikleti saniyeler içerisinde gece karanlığında çaldığı görüldü. Olay, Üzümlü Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonunun bahçesine park ettikleri motosikleti yerinde göremeyen iş yeri sahibi Murtaza Çam, güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde motosikletin çalındığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kameraları inceleyen ekipler motosikleti çalan şüphelinin M.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli M.Ç. Refik Cesur Bulvarı’nda kovalama sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlık şüpheli M.Ç. adliyeye sevk edildi.

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