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Kocaeli’de 11 kişinin yaralandığı patlama anı kamerada

Kocaeli’de 11 kişinin yaralandığı patlama anı kamerada
28.07.2022 08:44

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Kocaeli’de 11 kişinin yaralanmasıyla neticelenen fabrikadaki patlama anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, gece 02.00 sıralarında Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir galvaniz fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin çalıştığı esnada kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık olduğu tespit edilen 6 yaralı sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 5 yaralı ise kendi imkanlarıyla gittikleri Kocaeli Devlet Hastanesi’nde gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu. İş yerindeki patlama anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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