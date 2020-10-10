Ordu'da bir kadın birlikte yaşadığı eşcinsel kadın komşusuyla, kiralık katil tutup kocasını vurdurttu

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı eşcinsel kadın ile kiralık katil tutarak, kocasını vurdurttu. Kadınlar ve olayda yardımı bulunan iki kişi daha gözaltına alınırken, H.O.’yu yaralayan şahsı arama çalışmaları ise sürüyor.