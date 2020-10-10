Son dakika: İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberine göre, İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilenlerden 3'ü daha hayatını kaybetti. Sahte içki içtikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılan kişilerin tedavisi sürerken, ölü sayısı 4'e yükseldi. İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetmişti.

İzmir'de, sahte içki içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 3 kişi daha hayatını kaybetti.



Öte yandan, 4 kişinin daha kaçak alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetmişti. Öte yandan, hastanede tedavi gören 2 kişi taburcu olurken, 4 kişinin daha kaçak alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Sahte içki içtiği iddiası ile hastaneye kaldırılan 3 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Mayave Aydın Göksoy, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise Adem Güneş(64) olduğu öğrenildi. Hasan Çetinesen dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sahte içki içtikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılan kişilerin tedavisi sürerken, ölü sayısı 4'e yükseldi.