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Ordu Fatsa'da eski koca vahşeti! ''Borç verdim geri ödemedi'' diyen Erkan Emiroğlu, Elvan Sözkesen'in üzerine yanıcı jel döküp yaktı

Ordu Fatsa'da eski koca vahşeti! ''Borç verdim geri ödemedi'' diyen Erkan Emiroğlu, Elvan Sözkesen'in üzerine yanıcı jel döküp yaktı
13.01.2022 14:25

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde evine gittiği eski eşi Elvan Sözkesen'in (38) üzerine, kapı önünde yanıcı madde jel döküp ateşe veren Erkan Emiroğlu (38), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde eski eşiyle aralarında maddi konular nedeniyle tartışma yaşandığını söyleyen Emiroğlu'nun, "Borç verdiğim parayı geri vermedi. Bu nedenle aramızda tartışma yaşandı" dediği öğrenildi.

Yaşam Videoları

Olay, dün saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, bir süre önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen'in yaşadığı siteye giderek, 7'nci kattaki evinin ziline bastı. Kapıyı açan olmayınca Emiroğlu, Sözkesen'i beklemeye başladı.

Çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönen Elvan Sözkesen, oturduğu dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Erkan Emiroğlu, kaçmaya çalışan eşinin üzerine elindeki yanıcı madde olan jeli, döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Elvan Sözkesen'in çığlıklarını duyan komşuları, yardıma koştu.

Bidonlarla su taşıyarak Sözkesen'in üzerindeki alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sözkesen yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Elvan Sözkesen'in geçen günlerde Erkan Emiroğlu'nun kendisini tehdit etmesi üzerine adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu ve olay sırasında imza için adliyeye gideceği belirtildi.

Bu arada Erkan Emiroğlu ile Elvan Sözkesen'in binaya girip çıktığı anlar da, güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLİ SİTENİN ARKASINA PARK ETMİŞ
Olay sonrası kaçan Erkan Emiroğlu, polisin çalışmaları sonrasında yakalandı. Sabah erken saatlerde eski eşinin yaşadığı sitenin çevresine gelen Emiroğlu'nun aracını sitenin arkasına park ettikten sonra apartmana girdiği tespit edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Emiroğlu'nu aracın içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emiroğlu, tamamlanan sorgusunun ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

'BORÇ PARA VERMİŞTİM'
Emiroğlu'nun emniyetteki ifadesinde eski eşi ile aralarında maddi konular nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Kendisine borç para vermiştim. Bu parayı geri vermedi. Bu nedenle aramızda tartışma yaşandı. Bir anda cinnet geçirdim" dediği öğrenildi.

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