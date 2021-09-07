Ölümle burun buruna! Helikoptere bağlı sepette 400 bin volt elektrik yüklü iletim hatlarına bakım yapıyorlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) 2019 yılında bu yana 400 bin volt elektrik yüklü ana iletim hatlarında "Canlı Bakım" yapıyor. Teknisyenler adeta ölümle burun buruna çalışıyor. Adeta ölüme meydan okuyan teknisyenler helikoptere bağlı sepet içinde, elektrik kesintisi olmaksızın ana iletim hatlarını tamir ediyor. Türkiye'de 14 bin noktada yapılması planlanan çalışmaların ikinci periyodu geçtiğimiz günlerde başlarken, teknisyenlerin tehlikeli çalışmaları havadan görüntülendi.