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Ölü bulunan Roketsan mühendisinin komşusu konuştu
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Ölü bulunan Roketsan mühendisinin komşusu konuştu

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 17:54 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 17:54

Ankara’da ikamet ettiği evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin komşusu, vefat eden kişinin yüzünde morluk izleri olduğunu söyledi.

Olay, 3 Ocak günü Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel'den günlerdir haber alamayan arkadaşları polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri eşliğinde girilen evde Yücel'in cansız bedeni ile karşılaşıldı. İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülen Yücel'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Yücel, memleketi Isparta'da toprağa verilirken, ilk incelemelere göre sodyum nitrat içerek intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.


"Yüz kısmında morluk varmış"
Olayla ilgili konuşan komşulardan Fuat Yıldırım, "Ev, kokudan durulmaz hale gelmiş. Dışarıda polisler vardı. Ne olduğunu sorduğumda cenaze olduğunu söylediler. Ölen kişinin vücudunda morarma ve ya darp izleri yokmuş, yatağında ölü bulunmuş. Sadece yüz kısmında morluk varmış. Karşılaştığımızda selamlaşırdık. Bir keresinde dış kapısının açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdiğimizde her yer dağınıktı ve alkol şişeleri etrafa dağılmıştı. Biz de' kapınızı açık unutmayın' diye uyarmıştık. Her hangi bir problemini görmedim bugüne kadar. Kendi
halinde birisiydi. İyi bir insandı, hiçbir kötülüğünü görmedim" dedi.


"Ölen kişinin bu evde kaydı yok"
Mahalle Muhtarı Hayrullah Gürbüz: "Üç tane genç yanıma geldi. Arkadaşlarına üç gündür ulaşamadıklarını söylediler. Ben de kendilerine yardımcı olamayacağımı, emniyete başvurmaları gerektiğini söyledim. Onlar da dediğimi yaptı. Buraya polis ekipleri geldi. Burada iki ikamet ediyorlarmış. Biri 10 gün önce ayrılmış. Yöneticiye ulaştık. Evden ayrılan kişiyi aradık. Anahtarı getirdi ve polis eşliğinde eve girdik. Polis ekipleri içerideki kişinin öldüğünü söyledi. Ekipler gelip incelemelerde bulundu. İçeride ilaçların olduğunu ve inceleneceğini duyduk. Ölen kişide yara izi yokmuş. Ölen kişinin bu evde kaydı yok , ikameti burası değilmiş" ifadelerine yer verdi.

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