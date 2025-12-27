Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü: O anlar kamerada

Olay, 23 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. Öğrenciler ve veliler sürücüye tepki gösterirken, o anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kendisine tepki gösterenlere hakaret de eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.