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Okul servisiyle cip çarpıştı: 4’ü çocuk 6 yaralı

Okul servisiyle cip çarpıştı: 4’ü çocuk 6 yaralı
04.11.2022 15:07 - Son Güncelleme: 04.11.2022 15:07

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Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde öğrenci servisiyle cipin çarpışması sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Tufanbeyli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci taşıyan Hüseyin Keçe’nin yönetimindeki 01 Z 2629 plakalı minibüs ile Mehmet Gökoğuz’un kullandığı 33 AFM 988 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savurulan minibüs Mehmet Ertuna’nın evine de çarparak zarar verdi. Kaza sonrası öğrenci servisinde yaralanan 4 çocuk ile yaralanan iki sürücü hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza da servis sürücüsü ve 1 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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