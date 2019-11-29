Öğretmenlere ek ders müjdesi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yasadaki 2 haftalık sınır nedeniyle ilk defa bu yıl uygulanan ara tatillerde öğretmenlerin ek ders alamaması riski ortadan kalktı. Yapılan düzenleme ile ek ders ücreti sınırı 4 haftaya çıktı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Eğitim camiasında büyük bir sevinçle karşılanan karar ile, öğretmenlerin eskiden olduğu gibi yine 4 hafta üzerinden ek ders ücreti hesaplanacak. Milli eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının ilgili mevzuatlarında yapılan düzenleme ile daha önce öğretim yılı başında ve sonunda ikişer hafta olmak üzere toplam dört hafta yapılmakta olan meslekle ilgili çalışmanın, öğretim yılı başında ve sonunda birer hafta, ara tatillerde de birer hafta olmak üzere önceden olduğu gibi toplam dört hafta yapılması kararlaştırıldı. Öğretmenler, meslekle ilgili çalışmalarında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlanacak.
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