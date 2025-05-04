Nevşehir’de kayıp şahıs evinde ölü bulundu

Nevşehir'in Kıratlıoğlu Mahallesi Salim Başbuğ Sokak'ta , yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan 64 yaşındaki S.Y., evinde ölü bulundu.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi . Polis ekipleri kapıyı çalmasına rağmen içeriden ses gelmeyince , Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kapıyı açtı.
İtfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan S.Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı . Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından, şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı .
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.