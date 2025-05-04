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Nevşehir’de kayıp şahıs evinde ölü bulundu
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Nevşehir’de kayıp şahıs evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 4.05.2025 22:47:28

Kıratlıoğlu Mahallesi’nde yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan 64 yaşındaki S.Y., evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Kıratlıoğlu Mahallesi Salim Başbuğ Sokak'ta , yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan 64 yaşındaki S.Y., evinde ölü bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi . Polis ekipleri kapıyı çalmasına rağmen içeriden ses gelmeyince , Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kapıyı açtı.

İtfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan S.Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı . Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından, şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı .

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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