Genç kadın yaptıklarıyla mahalleliyi canından bezdirdi

Antalya’da psikolojik sorunları olan kadın, balkonundan etrafı taş yağmuruna tuttu. Dün geceden bu yana yaptığı gürültü, hakaret ve çevreye verdiği rahatsızlıkla mahalleliyi canından bezdiren kadın, çilingir yardımıyla girilen evinden güçlükle çıkarıldı. Olay, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 168 sokak üzerindeki 8 katlı bir apartmanın, 5. katında bulunan dairede meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunan Sevilay T., yaklaşık 6 ay önce mahalleye taşındı. Yalnız yaşayan kadın bir süre sonra, henüz belirlenemeyen nedenle başta komşuları olmak üzere çevre binalardaki vatandaşlarla sorunlar yaşamaya başladı. Dışarıdan eve çöp, taş, kum ve atık maddeler toplayan Sevilay T., balkonuna bu çöpleri astı. Genç kadın dün gece saatlerinden itibaren ise mahalleliyi sabaha kadar bağırarak ve çevreye elindeki eşyaları atarak rahatsız etti. Kadının şiddetini arttıran hareketleri karşısında vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sevilay T., balkonundan etrafa bağırmaya, elindeki taş, kum ve diğer eşyaları atmaya devam etti. Meraklı vatandaşlar ise hem olayı izledi hem de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karşı binadan bir şahıs ise kadına, "Bıktık senden kendini at aşağı, Antalya'ya rezil olacaksın, kamera çekiyor seni. Mahalleliyi bıktırdın. İstemiyoruz seni git buradan. Taşı bana atma kendini at" diye tepki gösterdi. Kadının çok sayıda çöpü balkonuna astığı görüldü.