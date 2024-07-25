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Muş’ta feci kaza: Otomobilin çarptığı baba ve oğul metrelerce savruldu
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 13:33 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 13:33

Muş’ta feci kaza: Otomobilin çarptığı baba ve oğul metrelerce savruldu

Muş’ta bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı baba ve oğlunun savrulması güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, Muş-Bitlis kara yolu üzerindeki Muş Şeker Fabrikası civarında meydana geldi. Muş’tan Bitlis istikametine seyreden, plakası ve sürücüsünün isminin henüz öğrenilmeyen otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Y.S. ve 6 yaşındaki oğlu A.S.’ye çarptı. Bisikleti ile beraber yola savrularak sürüklenen baba ve oğlu yaralandı. Yerde yatan baba ve oğlunu fark eden bir akaryakıt istasyonu çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı baba ve oğlu, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananların güvenlik kamerasına yansıdığı kazayla ilgili incelme başlatıldı.

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