SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İzmir'deki elektrik çarpması olayı ile ilgili yeni gözaltılar
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 16:33 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 16:33

İzmir'deki elektrik çarpması olayı ile ilgili yeni gözaltılar

İzmir’in Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken bugün yeni gözaltı kararları geldi.
Su ve kanalizasyon işletmesi ile elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 14 kişinin daha önce tutuklandığı olayla ilgili bugün de firmaların yöneticileri de dahil 6 kişi gözaltına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Avcılar'da feci motosiklet kazasında baba oğul hayatını kaybetti
25.07.2024Perşembe
Ağrı Dağı'nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı
25.07.2024Perşembe
Batman’da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk kamerada
25.07.2024Perşembe
Muş’ta feci kaza: Otomobilin çarptığı baba ve oğul metrelerce savruldu
25.07.2024Perşembe
Küçükçekmece'de Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın
25.07.2024Perşembe
Bunlar da Var
SON DAKİKA! Bingöl’de yaşanan dehşetin boyutu büyüyor; Ölü sayısı 4’e yükseldi 02:15
Bingöl'deki dehşette ölü sayısı artıyor
25.07.2024Perşembe
Mersin sonrası Ağrı’da da skandal! Bebek katili Öcalan’ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada 00:20
Bebek katili Öcalan'ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada
25.07.2024Perşembe
Survivor Yiğit Poyraz sevgilisi Yasmin Erbil ile Bali’de! Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin’den aşk tatilinden peş peşe paylaşımlar... 00:23
Survivor Yiğit Poyraz sevgilisi Yasmin Erbil ile Bali’de!
25.07.2024Perşembe
İETT ZAM HABERİ: Zamlı mavi kart ücreti ne kadar oldu? İETT aylık abonman kaç TL? | İETT tam abonman ve öğrenci abonman ücret tarifesi 2024 02:12
Zamlı Mavi kart ücreti ne kadar oldu? İETT aylık abonman kaç TL?
25.07.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA