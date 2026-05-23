Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü 6 yaralı
Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu’nun liman mevkiinde tır ile iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 K 4065 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiinde 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam