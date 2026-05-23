Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü 6 yaralı

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 09:31

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 K 4065 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiinde 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.