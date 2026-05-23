İstanbul'da bayram tatili hareketliliği: Bazı yollarda trafik yoğunluğu oluştu

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 09:13

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla birlikte gece saatlerinde kentin çeşitli bölgelerinde araç yoğunluğu arttı.

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında trafik akışı yer yer yavaşlarken, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası yönüne geçişlerde bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu. Tatil yolunda olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.