İstanbul'da bayram tatili hareketliliği: Bazı yollarda trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul Kurban Bayramı tatili nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle ana arterler ve köprü bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla birlikte gece saatlerinde kentin çeşitli bölgelerinde araç yoğunluğu arttı.
D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında trafik akışı yer yer yavaşlarken, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası yönüne geçişlerde bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu. Tatil yolunda olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam