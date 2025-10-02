Muğla Milas’ta peş peşe kazalar kamerada: 2 ölü 9 yaralı

PODCAST CANLI YAYIN
Muğla’nın Milas ilçesinde aynı gün yaşanan iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

İlk kaza, Milas istikametinden Bodrum yönüne giden tır ile servis aracının çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle servisteki bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkışan yolcular kurtarıldı. Kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlk kazaya yakın bir noktada ise Milas yönüne seyir halinde olan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

