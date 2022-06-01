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Motosikletlilerden biri tek teker üzerinde hızla ilerledi diğeri onu kaydetti

Motosikletlilerden biri tek teker üzerinde hızla ilerledi diğeri onu kaydetti
01.06.2022 10:07

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Havalimanı yolunda iki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde motosikletlilerden birinin tek teker üzerinde hızla ilerlediği diğerinin ise onu telefon ile kaydetmeye çalıştığı görüldü. Olay, dün İstanbul Havalimanı - Çatalca yolunda meydana geldi. Öğle saatlerinde iki motosiklet sürücüsü otoyol üzerinde iki şeridi de kapatarak tehlikeli şekilde ilerlemeye başladı. Motosiklet sürücülerinden biri tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparken diğeri ise onu kayıt altına almaya çalıştı. Motosikletlerin plakalarının kapalı olduğu da görüldü.

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