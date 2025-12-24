PODCAST CANLI YAYIN
Moskova'da bombalı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus korgeneral Fanil Sarvarov'un öldürüldüğü yere yakın bir bölgede gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 3 günde 2'nci kez bombalı saldırı gerçekleştirildi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un pazartesi günü suikasta uğradığı noktaya yakın bir bölgede şüpheli hareketlerde bulunan bir şahıs tespit edildi. Polisler şahsa yaklaştığı sırada patlayıcı bir düzenek infilak ettirildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Yeletskaya Caddesi'nde gerçekleştirilen saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği, şüphelinin de öldüğü ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Korgeneral Fanil Sarvarov, pazartesi günü aracın altına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

