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Beyoğlu'nda "Boksörüm çeneni kırarım tehdidi!'' Yol verme kavgası kamerada

Beyoğlu'nda "Boksörüm çeneni kırarım tehdidi!'' Yol verme kavgası kamerada

Beyoğlu’nda yol kenarında park halindeki aracında bekleyen sürücüyle, motosikletli 2 kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede küfürleşme ve tehditle kavgaya dönüşürken motosikletlilerden biri, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana, seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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