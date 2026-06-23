Beyoğlu'nda "Boksörüm çeneni kırarım tehdidi!'' Yol verme kavgası kamerada
Beyoğlu’nda yol kenarında park halindeki aracında bekleyen sürücüyle, motosikletli 2 kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede küfürleşme ve tehditle kavgaya dönüşürken motosikletlilerden biri, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana, seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşananlar araç kamerasına yansıdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam